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Штурмова бригада ЗСУ показала кадри важких боїв посеред Андріївки
Штурмова бригада ЗСУ показала кадри важких боїв посеред Андріївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187470-shturmova-brygada-zsu-pokazala-kadry-vajkyh-boyiv-posered-andriyivky-video.htmlРакурс
Третя окрема штурмова показала кадри важких боїв посеред Андріївки. Цей населений пункт українські сили звільнили від окупантів минулого тижня. Він практично повністю стертий з лиця землі
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Це велика відкрита місцевість, де окупанти переховувались на залишках розбитих будівель. Штурмовики просувались, займали позиції в окопах поруч з 200-ми росіянами та продовжували бої за звільнення селища, — зазначили в пресслужбі бригади.
Нагадаємо, що Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор.
Після визволення цього села поблизу Бахмута прес-офіцер 3-ОШБр Олександр Бородін зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.
Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий, — сказав Бородін.
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