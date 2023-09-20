Штурмова бригада ЗСУ показала кадри важких боїв посеред Андріївки

https://racurs.ua/ua/n187470-shturmova-brygada-zsu-pokazala-kadry-vajkyh-boyiv-posered-andriyivky-video.html

Ракурс

Третя окрема штурмова показала кадри важких боїв посеред Андріївки. Цей населений пункт українські сили звільнили від окупантів минулого тижня. Він практично повністю стертий з лиця землі

.

Це велика відкрита місцевість, де окупанти переховувались на залишках розбитих будівель. Штурмовики просувались, займали позиції в окопах поруч з 200-ми росіянами та продовжували бої за звільнення селища, — зазначили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор.

Після визволення цього села поблизу Бахмута прес-офіцер 3-ОШБр Олександр Бородін зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.