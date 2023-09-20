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Ракурс
Штурмова бригада ЗСУ показала кадри важких боїв посеред Андріївки

Штурмова бригада ЗСУ показала кадри важких боїв посеред Андріївки (ВІДЕО)

20 вер 2023, 22:20
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Третя окрема штурмова показала кадри важких боїв посеред Андріївки. Цей населений пункт українські сили звільнили від окупантів минулого тижня. Він практично повністю стертий з лиця землі


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Це велика відкрита місцевість, де окупанти переховувались на залишках розбитих будівель. Штурмовики просувались, займали позиції в окопах поруч з 200-ми росіянами та продовжували бої за звільнення селища, — зазначили в пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що Андріївка знищена настільки, що нема де встановити прапор.

Після визволення цього села поблизу Бахмута прес-офіцер 3-ОШБр Олександр Бородін зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.

Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий, — сказав Бородін.

Джерело: Ракурс


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