Байден прийняв Зеленського - про що домовилися президенти

https://racurs.ua/ua/n187517-bayden-pryynyav-zelenskogo-pro-scho-domovylysya-prezydenty.html

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Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською у Вашингтоні зустрілися із президентом та першою леді США Джо та Джилл Байден.

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Президент США під час зустрічі заявив, що Америка залишається відданою підтримці зусиль України щодо захисту від російського вторгнення. Про це він сказав у Білому домі 21 вересня.

На початку цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн − 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення, — сказав президент США.

Байден розповів, що Штати розпочали процес «формалізації наших довгострокових зобов’язань щодо безпеки України» разом з іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами, і саме тому вони підтримують «справедливий і тривалий мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність».

Президент США вкотре високо оцінив «величезну хоробрість» народу України:

Це надихнуло світ, дійсно надихнуло світ рішучістю захищати ці принципи, і разом з нашими партнерами і союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб світ був з вами.

Зеленський назвав візит «дуже важливим», а результати — «дуже вагомими».

Він розповів у зверненні про підготовку нового оборонного пакета США для української армії:

ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість — будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю.

Спільне виробництво зброї зі США український президент назвав історичною подією.

Нова промислова база, нові робочі місця — для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати. Дякую, пане президенте Байдене! — йдеться у його зверненні.

Зеленський також подякував Конгресу — обидвом партіям в ньому та обидвом палатам. Він сказав, що відчув у Вашингтоні довіру, а також «чіткі відверті запитання членів Палати представників та сенаторів», «прямі відповіді».

Нагадаємо, що у день візиту Зеленськог США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн дол.

До нового пакету військової допомоги увійдуть:

Ракети AIM-9M для систем ППО;

Додатковий боєкомплект для HIMARS;

Самохідні ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;

Кулемети калібру 50 для боротьби з БПЛА;

Артилерійські снаряди калібру 105 мм;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм, включно з DPICM (касетними);

ПТКР TOW;

ПТРК Javelin та AT-4;

Понад 3 мільйони набоїв;

59 легких тактичних автівок;

Підривні боєприпаси для розчистки перешкод;

Запчастини, забезпечення обслуговування та інше польове обладнання.