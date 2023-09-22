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Ракурс
Командувача Повітряних сил потролив російську ППО після влучання у Севастополі

Командувач Повітряних сил потролив російську ППО після влучання у Севастополі

22 вер 2023, 15:18
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Командувач Повітряних сил потролив російську ППО після влучання у Севастополі по штабу російського ЧФ.


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Петро Олещук подякував українським льотчикам, «поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги».

«Все ракеты сбиты!» Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе, — написав Олещук у своєму Телеграм, натякаючи на заяви росіян про збиття українських ракет над Кримом.

Олещук додав, що Севастополь — місто Військово-морських сил Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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