Візит Зеленського розкрив розбіжності між Україною і США – NYT

https://racurs.ua/ua/n187567-vizyt-zelenskogo-rozkryv-rozbijnosti-mij-ukrayinou-i-ssha-nyt.html

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Візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон розкрив «стратегічні розбіжності» між Україною та США.

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Про це пише The New York Times.

За даними видання, деякі американські посадовці кажуть, що «бій у Бахмуті став чимось на зразок одержимості Зеленського та його військових керівників».

Глава держави на зустрічі у четвер з американськими редакторами також спрогнозував, що українські війська деокупують ще два міста, захоплені окупаційною армією росії. Всупереч очікуванням військових аналітиків із Заходу, Зеленський заявив, що Україна воюватиме всю зиму, без паузи.

Видання нагадує, що ці плани «демонструють прірву між Києвом і американськими планувальниками війни, які вважають, що Україна повинна більше зосереджуватися на південь». Адже американські військові чиновники хотіли, щоб Україна звільнила місто Мелітополь на півдні країни. Попри те, що останнім часом це було в центрі уваги, Сили оборони України мають все менше часу, щоб прорвати оборону рф.