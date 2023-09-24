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Російська авіація скинула дві авіабомби на Херсон. Фото:
Авіація рф скинула авіабомби на Херсонhttps://racurs.ua/ua/n187604-aviaciya-rf-skynula-aviabomby-na-herson.htmlРакурс
Бомбардування Херсона здійснила російська армія у неділю, 24 вересня.
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Ворог скинув на місто дві авіаційні бомби. Однією з них росіяни поцілили по промисловій зоні у Дніпровському районі, а іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травми дістала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території. У неї легкі ушкодження. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
Вдень окупанти вже завдавали ударів по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали четверо осіб. Двоє чоловіків дістали поранення по дорозі до магазину. Їх госпіталізували у стані середньої важкості. Ще двоє чоловіків отримали легкі травми й лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, 24 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, квартири та дитячий садок.
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