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Ракурс
Російська авіація скинула дві авіабомби на Херсон. Фото:

Авіація рф скинула авіабомби на Херсон

24 вер 2023, 18:19
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Бомбардування Херсона здійснила російська армія у неділю, 24 вересня.


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Ворог скинув на місто дві авіаційні бомби. Однією з них росіяни поцілили по промисловій зоні у Дніпровському районі, а іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травми дістала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території. У неї легкі ушкодження. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Вдень окупанти вже завдавали ударів по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали четверо осіб. Двоє чоловіків дістали поранення по дорозі до магазину. Їх госпіталізували у стані середньої важкості. Ще двоє чоловіків отримали легкі травми й лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, 24 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, квартири та дитячий садок.

Джерело: Ракурс


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