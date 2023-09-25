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Російський літаки скинув бомби на Берислав, є жертви та поранені. Фото:

Авіація рф скинула бомби на Берислав — одна впала на будівлю ЖЕКу, є жертви (ФОТО)

25 вер 2023, 12:19
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Російські літаки здійснили бомбардування Берислава Херсонської області.


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У понеділок, 25 вересня, ворог скинув на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕКу). Ще одна бомба знищила житловий будинок. Зараз відомо про двох загиблих. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В обласній прокуратурі поінформували, що близько 10.00 російський бомбардувальний СУ-34 атакував Бериславську громаду. Внаслідок обстрілу також троє цивільних людей дістали травми. Під завалами ще можуть бути люди.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки удару по Бериславу. Фото: ОВА

Нагадаємо, 24 вересня російські літаки скинули на Херсон дві авіаційні бомби. Однією з них росіяни поцілили по промисловій зоні у Дніпровському районі, а іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травми дістала 49-річна жінка-охоронець.

Джерело: Ракурс


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