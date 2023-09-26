Латвія штрафуватиме за наклейки “Я росіянин” на автомобілях

https://racurs.ua/ua/n187647-latviya-shtrafuvatyme-za-nakleyky-ya-russkyy-na-avtomobilyah.html

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Поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілях з «потенційно провокаційними написами російською мовою», наприклад, «я росіянин/росіянка».

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Про це повідомили правоохоронні органи Латвії у Twitter.

Як зазначили у відомстві, йдеться про надписи на авто по типу «я росіянин» або «я росіянка», які можуть сприйматися як підтримка військової агресії країни-терориста росії в Україні. Якщо поліція побачить такі надписи, то накаже відразу ж їх прибрати, а також пояснити мету та мотивацію розміщення наклейки. Окрім цього водія можуть оштрафувати за пропагування військової агресії.

У Латвії передбачено кримінальну відповідальність за виправдання та героїзацію воєнних злочинів збройних сил рф на території України.

Нагадаємо, Естонія, Литва та Латвія 13 вересня оголосили, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.