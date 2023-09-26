ЄС визнав мережу X Ілона Маска найбільшим джерелом дезінформації рф

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Європейський Союз опублікував звіти про те, як технологічні компанії, зокрема Facebook, Google та TikTok борються з дезінформацією. Мережа мікроблогів X (нова назва Twitter) Ілона Маска визнана найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.

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Про це пише Bloomberg.

Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться у 2024 році.

Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами, — зазначила Юрова.

Більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також реалізував пілотний проект, щоби оцінити масштаби проблеми.

X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів, — сказала Юрова.

З її слів, нині приплив російської дезінформації особливо великий у Словаччині, де у суботу відбудуться вибори.

Компанія Google за перші чотири місяці року закрила понад 400 каналів, які брали участь у російській дезінформації. Тим часом Meta (Facebook) заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.