Атака росіян по переправі до Румунії - паром з автобусом встигли вивести з-під удару

https://racurs.ua/ua/n187668-ataka-rosiyan-po-perepravi-do-rumuniyi-parom-z-avtobusom-vstygly-vyvesty-z-pid-udaru.html

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Під час нічної атаки «шахедами» на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести.

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Завдяки швидким діям працівників прикордонної служби та працівників переправи було виведено з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один з них з дітьми.

Було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було, — розповів засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло.

Другий автобус, за словами Дімчогло, оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії та вантажні фури, на яких перевозили памперси, туалетний папір та вироби з пластику.

Раніше Міноборони Румунії засудило чергову атаку росії на припортову інфраструктуру Одещини.