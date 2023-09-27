ЗСУ продовжують просуватися на двох напрямках. Фото? Генштаб

https://racurs.ua/ua/n187682-zsu-prodovjuut-prosuvatysya-na-dvoh-napryamkah-genshtab.html

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Контрнаступ Збройних сил України триває на двох напрямках фронту.

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Наступальні операції продовжуються на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А в районі Мар’їнки було відбито 13 ворожих атак. Загалом протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 вересня.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

У вівторок авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетні війська уразили п’ять артилерійських засобів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, 26 вересня речник Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що українські військові на околицях Вербового Запорізької області готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі.