Україна відреагувала на рішення УЄФА повернути до міжнародних змагань команди з рф до 17 років. Фото:

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустив до міжнародних змагань команди росії у віковій категорії до 17 років.

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В асоціації вважають, що діти не повинні бути покарані за дії, «відповідальність за які лежить виключно на дорослих» й переконані, що футбол «ніколи не повинен відмовлятися від меседжів миру та надії». Про це йдеться у заяві УЄФА.

В Українській асоціації футболу вже відреагували на таке рішення й заявили, що воно є «безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику». Українські команди не братиму участі в жодних змаганнях за участі російських команд. Також в УАФ звернулися до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.

Нагадаємо, 26 вересня УЄФА повернув російські команди віком до 17 років до офіційних міжнародних змагань. Їм дозволено змагатися на турнірах у нейтральному статусі — без прапора та гімну, також заборонено проводити ігри на території росії.