Під час засідання «суду» у Ростові-на-Дону, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187697-sud-nad-zahysnykamy-mariupolya-vlashtuvaly-rashysty-u-rostovi-video.html

Ракурс

У Ростові-на-Дону російські загарбники розпочали нове судилище над оборонцями Маріуполя з полку «Азов».

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Про це сьогодні, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

24 Героя росіяни будуть засуджувати до пожиттєвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну, — наголошує Андрющенко.

За словами, полоненим українським військовим рашисти інкримінують ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») Кримінального кодексу росії.

Ще раз. Громадянам України країна окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно, — наголосив Андрющенко.

На думку радника мера, такі дії росіян є «прямою та відвертою відповіддю путінського труслівого режиму на розпочаті слухання в Гаагському міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути».

Щиро сподіваюсь на розголос. Бо нічого іншого росія не боїться. Але розголос, досі працює, — додав Андрющенко.

Нагадаємо, у травні 2022 року після кількамісячних боїв в оточеному Маріуполі у російському полоні опинилися понад 2,5 тис. захисників міста, котрі до останнього утримували позиції на заводі «Азовсталь» й отримали наказ припинити оборону. Частину полонених військових вже вдалося звільнити.