На дощових черв’яків припадає 6,5% світового виробництва зерна, фото:

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Дощові черв’яки є важливим рушієм світового виробництва продуктів харчування — забезпечують приблизно 6,5% врожаю зернових і 2,3% бобових культур, що виробляються у світі щороку.

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На дощових черв’яків може припадати до 140 млн тонн продовольства, що виробляється щорічно — приблизно стільки ж, скільки щорічно вирощує росія, четвертий за величиною світовий виробник зернових. Про це свідчать результати нового дослідження учених з Університету Колорадо (США), повідомляє видання Phys.org.

Зазначається, що дощові черв’яки сприяють врожаям в такий спосіб:

допомагають у створенні здорових ґрунтів, підтримуючи ріст рослин — забезпечують хорошу структуру ґрунту, сприяють захопленню води та корисному перемішуванню органічної речовини, що робить поживні речовини більш доступними для рослин;

можуть сприяти виробленню гормонів, що стимулюють ріст рослин, і допомагають рослинам захищатися від поширених ґрунтових патогенів.

За деякими оцінками, дощові черв’яки можуть збільшити загальну продуктивність рослин приблизно на 25%, — наголошується у статті.

Дослідження показало, що дощові черв’яки мали більш значний вплив на виробництво зерна на так званому «глобальному півдні», зокрема:

10% урожаю зерна в Африці на південь від Сахари;

8% у Латинській Америці та Карибському басейні.

Цілком ймовірно, що дощові черв’яки внесли більше в ці райони, — зазначають дослідники, — тому що там фермери, як правило, мають менший доступ до добрив і пестицидів. Натомість вони більше покладаються на багату дощовими черв’яками органічну речовину, як-от гній і пожнивні залишки.

Водночас учені наголошують, що не закликають переселяти дощових черв’яків у місця, де їх ще немає - вони передусім сподіваються, що їхнє дослідження покаже, що покращене управління біологією ґрунту в місцях, де дощові черв’яки вже є, має потенціал для підвищення продуктивності сільського господарства та зменшення нашої залежності від агрохімікатів.

Джерело: Phys.org