Справу Шеремета почали розглядати спочатку — змінився склад суду

Павла Шеремета вбили у Києві в 2016 році, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n187707-spravu-sheremeta-pochaly-rozglyadaty-spochatku-zminyvsya-sklad-sudu.html

Ракурс

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, котре сталося у Києві 2016 році, відбувається зміна складу суду.

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Про це сьогодні, 27 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила фігурантка справи Юлія Кузьменко.

Йшов четвертий рік культивування величі арійської раси. Якщо що, то все починається по новому у звʼязку зі зміною складу суду. Трохи гарного — рада побачити Ріфа, — зазначила вона, опублікувавши фото зі ще одним фігурантом справи — військовим і музикантом Андрієм Антоненком (Riffmaster).

На 27 вересня в Шевченківському райсуді Києва було заплановане засідання у справі про вбивство Шеремета.

Шеремет, уродженець білорусі, загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля у Києві, де він працював в останні роки свого життя.

12 грудня 2019 р. поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста — військову медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветерана АТО Андрія Антоненка.

За версією слідства, підозрювані, вбивством Шеремета намагалися дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Широко відомим тоді стало формулювання з тексту підозри Антоненку, де стверджувалося, що він вчинив злочин «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси».

Свою причетність до вбивства затримані відкидали. Їм спочатку обрали запобіжний захід утримання під вартою, котрий згодом було замінено на більш м’який.

З початком повномасштабного російського вторгнення усі обвинувачувані так чи інакше стали на захист України — Антоненко та Дугарь служать у війську, Кузьменко займається медичною справою.