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ЄС попередив Індію і Туреччину про наслідки постачання комплектуючих рф й Ірану
ЄС попередив Індію і Туреччину про наслідки постачання комплектуючих рф й Ірануhttps://racurs.ua/ua/n187738-ies-poperedyv-indiu-i-turechchynu-pro-naslidky-postachannya-komplektuuchyh-rf-y-iranu.htmlРакурс
У Європейському Союзі попередили компанії з Європи та інші уряди про можливу заборону на продаж компонентів Туреччині, Індії та Казахстану через реекспорт заборонених товарів країні-агресору росії.
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Про це повідомляє The Guardian.
Коментарі Європейської Комісії послідували за витоком 47-сторінкового документа, в якому український уряд докладно описує використання західних технологій, — йдеться у матеріалі.
Український документ отримали уряди країн G7 «Групи семи» в серпні. Там вказано, що за попередні три місяці було скоєно 600 нальотів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, оснащених західними технологіями.
П’ять європейських компаній, включно з польською філією британської транснаціональної корпорації, були названі первинними виробниками виявлених компонентів.
Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти, поставки яких погано або взагалі не контролюються, — йдеться в документі.
Митна інформація свідчить, що майже весь імпорт в Іран надходить із Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки.
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