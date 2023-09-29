Цивільні на Київщині більше року зберігали російський ЗРК. Фото: поліція

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Двоє чоловіків з Київської області зберігали російський зенітно-ракетний комплекс «ТОР» та ракети до нього.

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Цю зброю окупанти залишили під час бойових дій на території Чернігівської області. ЗРК та боєприпаси зберігали 38 та 45-річні жителі Бориспільського району. Ракетний комплекс правоохоронці знайшли у Броварському районі. Боєприпаси до нього другий правопорушник зберігав в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі. Про це 29 вересня поліція Київської області повідомила у Facebook.

У ході обшуків поліцейські вилучили дві секції з вісьмома зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони. Суд вирішив, що боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони. Вартість цих ракет оцінюється приблизно в 30 млн грн.

Зловмисникам повідомили про підозру за фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів. Їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, навесні 2023 року в Київській області правоохоронці поставили на облік понад 3 тис. одиниць трофейної зброї. Поліцейські намагаються контролювати зброю, щоб вона не перейшла до кримінального світу.