Подробиці нічної атаки «Шахедів» розповіли військові. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку дронів-камікадзе на територію України влаштували російські військові.

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У ніч на 30 вересня ворог спрямував кілька хвиль БПЛА типу «Shahed-131/136» з кримського мису. Ворожі безпілотники переважно тримали курс на південні регіони. Українські сили протиповітряної оборони знищили 30 ударних дронів. Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Зокрема, у Вінницькій області були збиті 20 БПЛА, чотири приземлили в Одеській області, а ще чотири знищили на території Миколаївщини.

Військові зазначили, що на Вінниччині через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Місцева влада вже думала про евакуацію місцевого населення, але цього не знадобилося після того, як пожежа була локалізована.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було зафіксовано близько 40 ударних БПЛА «Shahed-131/136».

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Сили оборони України із 44 «шахедів» знищили 34. Влучання ворожих БПЛА сталося у Кіровоградській області та в Миколаєві.