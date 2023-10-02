Наслідки падіння Дегтярівського мосту у Києві, фото: Офіс генпрокурора

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Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування у зв’язку з нещодавнім обваленням конструкцій на Дегтярівському шляхопроводі в Києві.

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Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

30 вересня на об'єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок; близько 16.20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію; після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину; в результаті інциденту обійшлось без жертв та постраждалих.

Реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» проводить ТОВ «Росдорстрой» із залученням субпідрядних організацій, — зазначають у прокуратурі.

Наразі вже проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та працівників замовника робіт — комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що в межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій. Тривають слідчі дії.