НАЗК внесло до списку спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії КНР. Фото:

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Список міжнародних спонсорів війни поповнили три китайські нафтогазові компанії.

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до цього переліку нафтогазові корпорації з Китаю, які продовжують реалізовувати спільні проекти з росією. До списку внесли China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum. Про це 3 жовтня повідомила прес-служба НАЗК.

Зазначається, що CNOOC Group є третьою за величиною національною нафтовою компанією Китаю після CNPC та Sinopec. Є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР. Корпорація має по 10% акцій у проекті «Арктик СПГ-2», що реалізовується на півострові Гидан в Арктичному регіоні рф.

А Sinopec Group — друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти. Вона володіє 10% відсотками акцій ПАТ «Сибур Холдинг» й за перше півріччя 2023 року сплатила 33 млрд руб. податків до російського бюджету. Також ця компанія має частку в 40% у ТОВ «Амурский газохимический комплекс» й торік сплатила росіянам податків на суму 2,1 млрд руб.

China National Petroleum Corporation вважається найбільшою китайською національною нафтогазовою корпорацією та є однією одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу. Вона реалізовує з росією низку спільних проектів: «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», газопровід «Сила Сибіру» та нафтопровід «Сковородино-Мохе-Дацин». Російський бюджет отримує від цієї корпорації значні вливання.

Нагадаємо, у червні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely), яка продовжує представляти та продавати свої авто в росії.