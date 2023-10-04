ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня

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Війна росії не завадить Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України в ЄС. Про це виданню Politico розповіли європейські дипломати.

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Відповідаючи на запитання, наскільки Україна просунулася до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим, і лише одна сфера, що стосується національних меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

За словами трьох дипломатів, які знають про плани, лідери готуються дати Києву зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку 27 країн до кінця року.

Україна знаходиться в центрі великого нового поштовху до розширення ЄС до 35 країн. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до парламенту минулого місяця заявила, що майбутнє України «в Союзі».

Країни ЄС надали Києву статус кандидата на членство в ЄС у червні, і Комісія має опублікувати «звіт про прогрес» щодо того, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання в листопаді, за словами чиновника ЄС, який розмовляв із журналістами у вівторок.

Як тільки звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву, яка зробить «дуже складним для держав-членів не сказати „нумо почнімо переговори“ для України», сказав один дипломат ЄС, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення конфіденційних питань.

Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори.

Будь-яке рішення про початок офіційних переговорів щодо приєднання України до ЄС є політично та юридично важким. Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Комісією, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Станом на серпень було виконано лише дві з семи умов, повідомили тоді в українському уряді.

Хоча Україна, можливо, не виконала всіх семи умов до того часу, коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт у середині грудня, лідери мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база переговорів ще не завершена.

Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів, — сказав другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери «пошлють позитивний сигнал» щодо майбутнього членства України в грудні.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується національних меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.