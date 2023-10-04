Азербайджан затримав трьох колишніх президентів Нагорного Карабаху та екс-голову парламенту

https://racurs.ua/ua/n187931-azerbaydjan-zatrymav-troh-kolyshnih-prezydentiv-nagornogo-karabahu-ta-eks-golovu-parlamentu.html

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Азербайджан станом на 3 жовтня затримав трьох колишніх «президентів» невизнаної Нагірно-Карабаської республіки та «ексголову парламенту».

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Як пише «Ехо Кавказу», йдеться про Аркадія Гукасяна, який очолював НКР з 1997 до 2007 року, Бако Саакяна — був президентом з 2007 по 2020 рік та Араіка Арутюняна — керував НКР з 2020 по 1 вересня 2023 року.

«Спікером» був Давид Ішханян.

За якими саме статтями триває розслідування, наразі невідомо.

Крім того, Азербайджан заарештував колишнього «очільника МЗС» невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Давида Бабаяна.

Йому висунули звинувачення за кількома кримінальними статтями ще три роки тому, зокрема, щодо ведення агресивної війни та вербування найманців.

Сам Бабаян заявив про план здатися владі Азербайджану ще 28 вересня. Він пояснив, що «втеча може завдати шкоди народу Карабаху».

Силовики Баку також затримали екс-командувача армії Карабаху Левона Мнацаканяна. Його звинувачують за статтею про тортури.

Нагадаємо, з Нагірного Карабаху виїхали майже всі вірмени. За даними ООН, там лишилося від 50 до тисячі людей. Це підрахунки місії, яка відвідувала регіон 1 жовтня. Зокрема, місія відвідала Степанакерті (Ханкенді), що був столицею невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

У звіті місія вказала, що вражена тим, як «стрімко місцеве населення залишило свої будинки, і тим, яких страждань воно, мабуть, зазнало».