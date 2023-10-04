Подробиці десантної операції в Криму розповіли у ГУР

Під час десантної операції в Криму, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187942-podrobyci-desantnoyi-operaciyi-v-krymu-rozpovily-u-gur.html

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли подробиці десантної операції, котра нещодавно відбулася у тимчасово окупованому Криму.

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Зазначається, що в ході цієї операції українські спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконання завдання відійшли. Про це в коментарі виданню «Українська правда» розповів представник української військової розвідки Андрій Юсов.

Він зазначив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, проте з певними втратами.

Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, — зазначив Юсов.

Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні ГУР опублікувало відео нічної спецоперації з десантування підрозділу в тимчасово окупований Крим.

Джерело: «Українська правда»