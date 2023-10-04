Рашисти готують заходи із «відбілювання» репутації викрадачки українських дітей

Рашисти готують заходи із «відбілювання» репутації викрадачки українських дітейhttps://racurs.ua/ua/n187943-rashysty-gotuut-zahody-iz-vidbiluvannya-reputaciyi-vykradachky-ukrayinskyh-ditey.htmlРакурс
Російські пропагандисти планують низку медійних заходів задля відбілювання репутації так званої уповноваженої з прав дітей при президентові рф марії львової-бєлової.
Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, за інформацією ЦНС, 16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Ключова мета — відбілити імідж уповноваженої путіним з прав дітей марії львової-бєлової, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що рашисти планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення спрямованої на країни Європи інформаційної кампанії — вони планують виготовлення низки пропагандистських матеріалів.
У ЦНС наголошують, що викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу, і нагадують, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт львової-бєлової та російського диктатора володимира путіна за незаконну депортацію українських дітей.
Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає насильницьку передачу дітей від однієї етнічної групи до іншої, як ознаку геноциду. Ці діти надалі потрапляють до російських дитбудинків та російських сімей, де їм промивають мізки, таким чином асимілюючи, — наголошують у ЦНС.