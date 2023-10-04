Рашисти готують заходи із «відбілювання» репутації викрадачки українських дітей

путін і марія львова-бєлова, фото: Zerkalo.io

https://racurs.ua/ua/n187943-rashysty-gotuut-zahody-iz-vidbiluvannya-reputaciyi-vykradachky-ukrayinskyh-ditey.html

Ракурс

Російські пропагандисти планують низку медійних заходів задля відбілювання репутації так званої уповноваженої з прав дітей при президентові рф марії львової-бєлової.

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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за інформацією ЦНС, 16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Ключова мета — відбілити імідж уповноваженої путіним з прав дітей марії львової-бєлової, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що рашисти планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення спрямованої на країни Європи інформаційної кампанії — вони планують виготовлення низки пропагандистських матеріалів.

У ЦНС наголошують, що викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу, і нагадують, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт львової-бєлової та російського диктатора володимира путіна за незаконну депортацію українських дітей.