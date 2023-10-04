Понад мільйон вилучених у Ірану патронів США вже передали Україні

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Українські військові отримали вилучені США іранські патрони, фото: Генштаб ЗСУ
Понад мільйон вилучених у Ірану патронів США вже передали Україніhttps://racurs.ua/ua/n187951-ponad-milyon-vyluchenyh-u-iranu-patroniv-ssha-vje-peredaly-ukrayini.htmlРакурс
Уряд США 2 жовтня передав ЗСУ близько 1,1 млн набоїв калібру 7,62 мм, які у грудні 2022 року були вилучені військово-морськими силами Центрального командування США з транзитного судна без державної приналежності «МАРВАН».
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Про це повідомляє прес-служба Центрального командування Збройних сил США.
Зазначається, що ці боєприпаси спочатку належали іранському Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР, військова гілка виконавчої влади Ірану) й прямували до хуситів (шиїтського воєнізованого угрупування) у Ємені в порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2216.
Право власності на боєприпаси уряд США здобув 20 липня 2023 року за позовом Міністерства юстиції країни проти КВІР про цивільну конфіскацію.
Нагадаємо, нещодавно CNN з посиланням на джерела у владі країни повідомило, що влада США планує передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів.
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