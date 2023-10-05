Зниклими безвісти в Україні вважаються 15 тис. військових. Фото:

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Безвісти зниклими станом на 5 жовтня вважаються понад 26 тис. громадян України.

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У розшуку ці люди перебувають як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 тис. осіб є цивільними, 15 тис. осіб — військовослужбовцями. Про це сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко заявив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведеться спеціальний реєстр. У цьому питанні МВС співпрацює з Національною поліцією та Головним управлінням розвідки Міноборони, які опікуються координацією пошуку.

За словами Тимченка, на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

У травні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тис. українців.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів передав українському МВС повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих України.