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Ракурс
Латвія повідомила про необхідність покинути країну понад 3 тисячам росіян

Латвія повідомила про необхідність покинути країну понад 3 тисячам росіян

5 жов 2023, 18:58
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Латвія повідомила про необхідність покинути країну 3 тис. 255 росіянам.


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Про це повідомили в ефірі LTV.

Йдеться про осіб, котрі не подали документи для отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу у встановлений час та отримали інформаційні листи. Вони повинні покинути територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2023 року.

Цьогоріч у грудні міграційна служба Латвії перевірить, чи ці особи перетнули кордон і залишили країну. Якщо цього не буде зроблено, адміністрація надішле інформацію прикордонникам з проханням перевірити, чи знаходяться ці особи у країні чи ні. Якщо росіяни продовжать перебувати у Латвії на момент перевірки — влада надасть розпорядження про примусовий виїзд з країни.

Джерело: Ракурс


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