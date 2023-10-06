Reuters: Біля берегів Румунії на міні підірвалося турецьке судно

https://racurs.ua/ua/n188002-reuters-bilya-beregiv-rumuniyi-na-mini-pidirvalosya-turecke-sudno.html

Ракурс

Вантажне судно з Туреччини Kafkametler 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, проте судно залишилося майже неушкодженим.

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Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела.

Інцидент стався о 12.20 біля гирла Дунаю — за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey. Після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати наслідки пошкодження, і приблизно через три години продовжило рух. Ніхто з членів команди не постраждав.

Джерело Reuters у Кабінеті міністрів України підтвердило, що такий інцидент був, і це могла бути або зовсім стара міна часів Другої світової війни, або одна з нових, періоду російсько-української війни.

Керівник консультаційної компанії Туреччини Bosphorus Observer сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler, воно отримало незначні пошкодження. Оператор судна ще не відреагував на запит про коментар.

Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.