На щиті - Україна повернула додому тіла 64-х полеглих воїнів

https://racurs.ua/ua/n188007-na-schyti-ukrayina-povernula-dodomu-tila-64-h-poleglyh-voyiniv.html

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Україна повернула додому тіла 64-х полеглих воїнів. Про це 6 жовтня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України, — йдеться у повідомленні.

Українська сторона, відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права, передала країні-агресору останки тіл загиблих комбатантів рф.

Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих оборонців до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих, — йдеться у повідомленні.

В Координаційному штабі наголосили, що Україна не припиняє вживати усіх можливих законних заходів для встановлення місцезнаходження безвісти зниклих та полонених воїнів.