росія вербує сербів на війну в України

https://racurs.ua/ua/n188014-rosiya-verbuie-serbiv-na-viynu-v-ukrayiny-u-shemi-syn-miloshevycha.html

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Росія вербує сербів на війну в України.

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Москва намагається завербувати до кількох сотень громадян Сербії для участі у війні в Україні. Першим про це повідомило французьке видавництво Intelligence Online.

Коли Бі-бі-сі знайшла одного з них, вербування в Сербії добровольців підтвердили серби, які давно воювали на боці самопроголошених ДНР і ЛНР в ефірі російської пропагандистської передачі Соловйов.Live.

Як пише «Російська служба Бі-бі-сі», у схемі беруть участь колишній вербувальник ПВК «Вагнера», лідер «Нічних вовків» та син Слободана Мілошевича.

У вербуванні бере участь й громадянин Сербії Давор Савічич, який у 2014 році формував взвод сербів у складі ПВК «Вагнера».

Завербовані серби прилітають у росію, селяться в тимчасовому гуртожитку поруч із лижним стадіоном у Красногорську, після чого спеціальний нотаріус готує їх документи для місцевого військкомату та контракти з Міноборони рф.

Підмосковна влада також приєднала до процесу лідера байкерів «Нічні вовки» Олександра Залдостанова (відомого, як Хірург), а також Марка Мілошевича, сина колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, який живе в росії.

У 2017 році Служба безпеки України заявила про триста «солдатів удачі» з Сербії, які воювали або продовжують воювати на Донбасі.