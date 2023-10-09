На вокзалах та у поїздах з'являться таємні "маршали залізничної безпеки"

https://racurs.ua/ua/n188110-na-vokzalah-ta-u-poyizdah-z-yavlyatsya-taiemni-marshaly-zaliznychnoyi-bezpeky.html

Ракурс

На вокзалах та у потягах України з’являться «маршали залізничної безпеки».

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Про це повідомляє 9 жовтня «Укрзалізниця».

Їхнім основним завданням буде — контроль безпекової ситуації в пасажирських перевезеннях та своєчасне реагування на потенційну небезпеку.

На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці в службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють непублічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників, — йдеться у повідомленні.

Перші маршали «Укрзалізниці» розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

«Ракурс» писав, що «Укрзалізниця» створила перший у світі автономний поїзд-кухню, який годуватиме прифронтові райони.