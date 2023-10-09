Радбез ООН зібрався через злочин росіян у Грозі

https://racurs.ua/ua/n188114-radbez-oon-zibravsya-cherez-zlochyn-rosiyan-u-grozi-translyaciya.html

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Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня, внаслідок якого загинули 52 людини.

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Зустріч відбудеться в межах формату «Підтримання миру та безпеки в Україні».

Усього у Грозі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на будівлю кафе, де місцеві зібралися на поминки за земляком-добровольцем.