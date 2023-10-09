Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Радбез ООН зібрався через злочин росіян у Грозі
Радбез ООН зібрався через злочин росіян у Грозі (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n188114-radbez-oon-zibravsya-cherez-zlochyn-rosiyan-u-grozi-translyaciya.htmlРакурс
Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня, внаслідок якого загинули 52 людини.
.
Зустріч відбудеться в межах формату «Підтримання миру та безпеки в Україні».
Усього у Грозі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на будівлю кафе, де місцеві зібралися на поминки за земляком-добровольцем.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...