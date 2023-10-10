Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини, загинула 13-річна дитина

На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула дитина, фото:

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 10 жовтня, обстріляли Краснопільську громаду Сумської області.

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Внаслідок обстрілу в селі Угроїди пошкоджено школу та поранено 13-річну дитину. По дорозі у Суми дівчина померла у «швидкій». Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора «Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Сергій Бутенка.

За словами Бутенка, з Угроїдів до Сум поранену дитину везла краснопільська бригада медиків, вони проводили реанімаційні заходи, але дівчина померла.

Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину. Також армія рф вдарила по інших населених пунктах Краснопільської громади, там без постраждалих та руйнувань, — розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Джерело: «Суспільне»