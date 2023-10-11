Данія передасть ЗСУ перші винищувачі F-16 навесні 2024, а Бельгія — у 2025 році

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Данія передасть Збройним силам України першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року. Про це сьогодні заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час засідання контактної групи з постачання зброї Україні («Рамштайн») у Брюсселі.

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Ми очікуємо, що в березні чи квітні зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але потрібно зробити велику роботу, щоб українці змогли їх експлуатувати, — вказав данський міністр.

Союзники України по НАТО, включно зі США, заявили, що навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами. Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Бельгія відправить Україні винищувачі F-16 у 2025 році, — заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Бельгія також запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Київ, та продовжить роботу з підготовки українських пілотів.

Дедондер не уточнила, скільки саме літаків отримає Україна. Вона лише зазначила, що це залежить від збільшення потужності нових F-35 для бельгійської армії. Окрім цього, бельгійські військові готуватимуть українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, у ще одній із країн Європейського Союзу.