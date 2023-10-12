На Вінниччині затримали «антикорупціонерів», які «продавали» посаду ректора університету, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n188222-sbu-zatrymala-antykorupcioneriv-yaki-prodavaly-posadu-rektora-vinnyckogo-universytetu-foto.html

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СБУ з ДБР затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з вінницьких закладів вищої освіти.

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Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляють прес-служби СБУ та ДБР.

Зазначається, що за 50 тис. дол. США шахраї обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. Під час розмови з потерпілою вони представлялись посадовцями «антикорупційних органів»:

один із фігурантів представлявся керівником так званого «відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області»;

інший — очільником вигаданого «антикорупційного комітету при Верховній Раді України».

При цьому жодного стосунку до роботи антикорупційних органів чи Верховної Ради вони не мали.

Для «вирішення питання» шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що жінка на словах проявила зацікавленість в пропозиції, проте відразу звернулася до правоохоронців.

Одного зі зловмисників затримали під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. дол. США. Згодом затримали його спільника.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);

ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.