Північна Корея надала росії понад 1 тис. контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання в Україні

Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання в Україні — Джон Кірбі

https://racurs.ua/ua/n188265-pivnichna-koreya-nadala-rosiyi-ponad-1-tys-konteyneriv-viyskovogo-obladnannya-ta-boieprypasiv.html

Ракурс

Північна Корея надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для використання в Україні.

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Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише «Голос Америки».

Білий дім оприлюднив зображення, на якому детально зображено партію боєприпасів зі складу в Північній Кореї (КНДР), яка була завантажена на корабель під російським прапором перед тим, як була доставлена на склад на південно-західному кордоні Росії. Постачання відбулося з 7 вересня по 1 жовтня, повідомляє США.

Ми засуджуємо КНДР за надання росії цього військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни росії, — заявив у п’ятницю речник Білого дому Кірбі.

«Ракурс» раніше писав про супутниковий знімок північнокорейської залізничної станції Туманган на кордоні з рф, зроблений 5 жовтня 2023 року, показує безпрецедентну кількість вантажних вагонів — загалом близько 73.