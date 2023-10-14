ХАМАС відповів путіну на його пропозицію стати посередником у війні

https://racurs.ua/ua/n188272-hamas-vidpoviv-putinu-na-yogo-propozyciu-staty-poserednykom-u-viyni.html

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Угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа і що тиждень тому напало на Ізраїль, вранці в суботу заявило, що цінує позицію росії — а саме те, що Москва засудила блокаду Гази та робить «невпинні зусилля» щодо припинення ізраїльських атак.

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Так суть заяви повідомляє американське видання Washington Post.

А пропагандистське російське агентство «РІА Новини» цитує його наступним чином:

Ми в русі ХАМАС високо цінуємо позицію російського президента володимира путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу, що триває, і його неприйняття блокади Гази, припинення поставок допомоги в неї та ударів по мирних жителів там".

путін напередодні заявив, що росія готова до координації з усіма конструктивно налаштованими партнерами для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів.

Після нападу на Ізраїль Кремль висловлював занепокоєння, але прямо не засуджував бойовиків ХАМАС, а натомість представляв атаку як провал західної дипломатії, нагадує Washington Post. До того ж пропозиція путіна прозвучала в той час, коли він сам веде війну в Україні, де гинуть мирні громадяни, зазначає американське видання.

Дослівно російський президент у п’ятницю сказав:

Ізраїль зіткнувся, звичайно, з безпрецедентною атакою, якої в історії не було. І не лише за масштабами, а й за характером виконання. За жорстокістю… Ізраїль відповідає масштабно, і також досить жорстокими методами.

путін закликав «думати про цивільне населення».