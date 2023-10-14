У Мелітополі росіяни почали затримувати цілі сім’ї за нібито допомогу ЗСУ

У Мелітополі росіяни почали затримувати цілі сім’ї. Фото:

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Ракурс

Свавілля російських солдатів спостерігається в тимчасово окупованому Мелітополі.

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За останні декілька тижнів загарбники викрали декілька жінок та затримали всю сім’ю. Цих людей вороги нібито підозрюють в допомозі Збройним силам України. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 жовтня повідомив у Telegram.

Так, вороги затримали цілу родину після того, як на території Моторного заводу була успішно знищена російська база. Місцевих мешканців схопили лише за те, що вони на авто проїхали повз бази окупантів.

Також у Мелітополі викрадають жінок. Загарбники погрожують «судити» місцевих мешканців вже за російськими законами.

Але зрозуміло, що ні про яке правосуддя на ТОТ чи в ерефії не йдеться, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, днями в окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничну колію та потяг, який щодня постачав військам рф із Криму боєприпаси та паливо. У зворотному напрямку ворог відправляв пошкоджену техніку та награбоване — залізну руду, зерно та інше майно.