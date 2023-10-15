Перший літак з евакуйованими українцями вилетів з Ізраїлю. Фото:

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Перший евакуаційний літак з українцями на борту вилетів з Ізраїлю.

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Літак вирушив із Тель-Авіва до Бухареста пізно ввечері у суботу, 14 жовтня. На борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 — діти. Наступний рейс запланований на 15 жовтня до румунського міста Клуж. Планується вивезти 155 українців. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що першочергово країни залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.

Українські дипломати продовжують шукати усі можливі шляхи для евакуації усіх громадян України, які бажають покинути територію Ізраїлю. Усім українцям, які заповнили евакуаційну форму посольства, порадили очікувати подальших інструкцій від українських консулів.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 14 жовтня заявляв, що найближчими днями з Ізраїлю до Румунії повинні евакуювати щонайменше 260 українських громадян, яким коштом посольства купити квитки.