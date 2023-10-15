Україна взяла в оренду системи ППО. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188314-ukrayina-orenduie-systemy-ppo-na-zymniy-period-komanduvannya.html

Ракурс

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у зимній період.

.

ППО має велике значення, особливо в опалювальний період. Високо цінуються не лише самі установки, а й боєкомплекти та ракети. Практика передачі систем протиповітряної оборони вже існує в світі. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати, — зазначив він.

При цьому речник Повітряних сил не став розкривати країни, які надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду, бо партнери не бажають оприлюднювати цю інформацію.

Нагадаємо, 11 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна озброїлась новою системою протиповітряної оборони, а для цієї системи американці передають ЗСУ авіаційні ракети AIM-9M класу «повітря-повітря», які оснащені інфрачервоною головкою самонаведення. Ці боєприпаси будуть у новому пакеті безпекової допомоги на 200 млн дол.