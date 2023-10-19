Казахстан заборонив експортувати в рф дрони й мікроелектроніку

https://racurs.ua/ua/n188459-kazahstan-zaboronyv-eksportuvaty-v-rf-drony-y-mikroelektroniku.html

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Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у повномасштабній війні проти України. Про це заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв.

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Йдеться про понад 100 видів товарів, включно з технологічними, які окупаційна армія рф може використовувати у військових цілях. Про це повідомив 19 жовтня очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Казахстан ввів заборону на експорт в рф 106 видів товарів, включно з технологічними — дронами, мікроелектронікою та іншим, що може використовуватися росіянами у військових цілях, — написав Єрмак.

З його слів, це товари, які не вироблялися у Казахстані, але загарбники намагалися отримати західні компоненти за допомогою реекспорту.

Нагадаємо, експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також баражуючих боєприпасів Shahed-131/136 та знаходять у них іноземні компоненти.