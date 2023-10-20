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Розвідка Британії: Удар по авіації рф в Бердянську вплине на ситуацію на фронті

Розвідка Британії: Удар по авіації рф в Бердянську вплине на ситуацію на фронті

20 жов 2023, 10:40
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Збройні сили України вперше застосували американські ракети ATACMS для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську. Ймовірно, ця атака вплине на здатність країни-агресора росії як захищатися, так і наступати на фронті.


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Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня.

Британська розвідка нагадує, що 17 жовтня внаслідок ударів по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені «декілька» гелікоптерів і систем ППО.

Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені дев’ять військових гелікоптерів рф у Бердянську і п’ять — у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS, — зазначають в огляді.

Аналітики вказують, що й досі участь авіації з фіксованим крилом у повітряній підтримці сил рф була дуже незначною і російська оборона все більше покладалася на гелікоптери.

Аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту і для логістики, і для спроможностей наступу та оборони.

Є реалістична можливість, що цей удар вчергове змусить рф перемістити оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки, — додає розвідка.

Джерело: Ракурс


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