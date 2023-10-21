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Ракету, що влучила в лікарню в Газі, запустили з Палестини - розслідування AP

Ракету, що влучила в лікарню в Газі, запустили з Палестини — розслідування AP

21 жов 2023, 19:01
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Ракета, що влучила в лікарню в Газі, була запущена з території Палестини.


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Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

За словами журналістів, вони проаналізували десятки відео з моментами до, під час і після вибухів в лікарні, а також супутникові знімки. Ці фотографії дозволяють дійти висновку, що, ймовірніше за все, ракета була випущена з території Палестини, вибухнула у повітрі, а уламки впали на територію лікарні.

Видання зауважує, що зараз неможливо зібрати докази на місці та провести необхідні експертизи у зв’язку з бойовими діями, тому остаточно підтвердити взаємозв'язок вибуху в лікарні та розпаду ракети наразі неможливо. Водночас низка експертів, які спеціалізуються на OSINT-дослідженнях та ракетній техніці, вважають версію журналістів правдоподібною.

За відсутності додаткових доказів, найбільш ймовірним сценарієм буде те, що це була ракета, запущена з Гази, яка зазнала невдачі під час польоту і помилково влучила в лікарню, — заявив колишній аналітик розвідки армії США Генрі Шлоттман.

Раніше МОЗ Сектору Гази заявляв, що внаслідок вибуху на території лікарні Аль-Ахлі загинули сотні людей. ЦАХАЛ заперечив цю інформацію та звинуватив терористів у атаці.

Джерело: Ракурс


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