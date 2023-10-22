Соціальне напруження зростає на тимчасово окупованих територіях, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188564-na-okupovaniy-hersonschyni-vynykla-kryzova-sytuaciya-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

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Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що лише перемога над окупантом гарантує мир, безпеку та соціально-економічну стабільність на наразі окупованих територіях й нагадують, що Сили оборони України та Рух опору роблять все можливе для знищення окупантів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігається дефіцит ліків для мирного населення — усі запаси медикаментів рашисти використовують передусім для власних потреб.