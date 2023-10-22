Україна підтвердила депортацію 20 тис. дітей. Фото:

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Російські загарбники незаконно депортували 20 тис. українських дітей.

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Однак реальна цифра набагато більша. Ці 20 тис. Україна може підтвердити документально. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив 22 жовтня під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомили в Офісі президента.

Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, — це близько 20 тис. викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці, — наголосив він.

Також лідери двох країн подякували обговорили ситуацію на Близькому Сході. Глава України наголосив, що попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру.

Крім того, Зеленський подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн дол., які були виділені на зміцнення енергетики, лікарень тощо.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна за звинуваченням у причетності до воєнних злочинів, які полягають у незаконній депортації населення, зокрема дітей. А 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії.