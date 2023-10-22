Поліція ідентифікувала всіх жертв обстрілу «Нової пошти» під Харковом. Фото: Терехов у Telegram

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Правоохоронці ідентифікували всіх жертв російського ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в Харківській області.

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Поліцейські зуміли ідентифікувати шостого загиблого, яким виявився 30-річний уродженець Кам’янки Дворічанської громади. Чоловік проживав у Харкові. Про це начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов повідомив «Суспільному».

За його словами, батько та мати одразу не упізнали загиблого через те, що тіло сильно обгорілою. Довелося вивести ДНК-профіль жертви та порівняти з його батьком.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російські загарбники завдали удару зенітними ракетами С-300 по терміналу «Нової пошти» у селі Коротич під Харковом. Внаслідок обстрілу в будівлі пробито дах та пошкоджено стіни."Приліт" забрав життя шести осіб.

Ще 16 осіб отримали травми та осколкові поранення, вони були госпіталізовані до однієї з лікарень обласного центру. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу. Постраждалими виявилися мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

Джерело: «Суспільне»