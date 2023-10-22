білорусь продовжила військові навчання з окупантами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188578-bilorus-znovu-prodovjyla-viyskovi-navchannya-z-armiieu-rf.html

Ракурс

Спільні навчання білорусі та російської федерації продовжили.

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Військові маневри, які проходять на восьми білоруських полігонах, триватимуть щонайменше до 29 жовтня. Полігони «Доманово», «Обуз-Лісновський» та «Гозький» працюють без перерви, інші ж у вихідні 21 та 22 жовтня. Про це 22 жовтня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Полігони, на яких проходять навчання армій білорусі та рф:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 28 жовтня;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 27 жовтня;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 28 жовтня;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 27 жовтня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 27 жовтня;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 29 жовтня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 29 жовтня;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 28 жовтня.

Як відомо, спільні навчання білорусів з росіянами тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.

Нагадаємо, 3 жовтня росії білорусь оголосила про проведення перевірки боєготовності своєї армії. Перевірку розпочали за наказом білоруського диктатора олександра лукашенка.