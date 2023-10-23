Екс-главу "ригів" Єфремова відпустили у Москву

https://racurs.ua/ua/n188595-eks-glavu-rygiv-iefremova-vidpustyly-u-moskvu.html

Ракурс

Ексочільник фракції «партії регіонів» Сергій Єфремов, якого обвинувачують у держзраді, втік у Москву.

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Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

В Офісі генпрокурора «Схемам» повідомили, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

За версією слідства, Єфремов сприяв створенню фейкової ЛНР та захопленню будівлі Луганської ОДА та СБУ у 2014-му році.

У 2019 році Єфремов вийшов з-під варти після трьох років перебування у СІЗО. Спочатку — під домашній арешт, потім запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання на два місяці, який після цього не продовжили.

Спочатку його відпустили під домашній арешт, потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання, який згодом не продовжили. Одним з адвокатів Єфремова був Андрій Смирнов, який зараз є заступником керівника Офісу президента.

18 березня 2022 року Олександр Єфремов виїхав з України через Словаччину і з того часу не повертався. Зараз він живе у Москві, де його родина має апартаменти за 4 млн дол.

В Офісі генпрокурора України кажуть, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, однак він не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.