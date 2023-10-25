Психологи ФСБ виманюють важливу інформацію в українців. Фото:

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Російські спецслужби виманюють у мешканців тимчасово окупованих територій важливу інформацію завдяки псевдопсихологам.

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На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни відкрили близько 10 кабінетів з надання психологічної допомоги, які вже обслуговують людей. Але насправді група «психологів» фактично підконтрольна російській Федеральній службі безпеки. Про це 25 жовтня повідомили в Центрі національного спротиву.

Також зазначається, що російські спецслужби погодили склад прибулих з рф «психологів». Цим особам наказали збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів. Також вони агітують за російську армію.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу загарбники вимагають у всіх працівників «держструктур» написати заяву на вступ до партії російського диктатора володимира путіна «єдина росія».