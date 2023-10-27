Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід. Фото:

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Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Український бізнесмен залишиться у СІЗО ще на два місяці. Саме на такому терміні утримання під вартою наполягала сторона обвинувачення. Рішення Шевченківський районний суд у місті Києві ухвалив сьогодні, 27 жовтня. Таким чином Коломойський перебуватиме в СІЗО щонайменше до 2 грудня 2023 року. Про це повідомило «Суспільне».

Як відомо, що Коломойського підозрюють за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей та заволодіння коштами «ПриватБанку».

Служба безпеки України заявляла, що упродовж 2013−2020 років бізнесмен легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Нагадаємо, 6 жовтня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Ігорю Коломойському у виді тримання під вартою та застави у 3,9 млрд грн. Адвокати бізнесмена просили скасувати збільшення застави із 510 млн до майже 3,9 млрд грн.

Джерело: «Суспільне»