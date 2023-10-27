Дрони СБУ ліквідували ще 72 ворожі цілі. Фото: Офіс президента

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Спецпризначенці Служби безпеки України знищили ще понад сім десятків ворожих цілей на полі бою.

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За допомогою ударних дронів підрозділ Центру спеціальних операцій «А» СБУ «Білий вовк» додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі. На металобрухт були перетворені не лише бронетехніка, але й станції РЕБ та артилерія росіян. Про це 27 жовтня повідомив прес-центр СБ України.

Зазначається, що за три тижні «вовки» зуміли спопелити сім танків, 17 бойових броньованих машин, машину розмінування, 12 вантажівок та військових авто, 10 артилерійських систем, станцію зв’язку та станцію радіоелектронної боротьби «Поле-21». Також було знищено 21 вогневу позицію та бліндажі, два командні пункти та склад із боєкомплектом росіян.

У спецслужбі уточнили, що оператори ударних дронів справжні експерти, бо кожне їхнє влучання розриває бронетехніку і командні пункти загарбників.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов опублікував у мережі відео того, як бійці батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» відстежили скупчення живої сили противника та здійснили точний скид боєприпасів.